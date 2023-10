Tres jugadores con pasado en el futve quedan atrapados en Israel en medio de la guerra

El acontecimiento bélico que se vive actualmente en medio oriente entre Israel y Palestina tiene lleno de incertidumbre al resto de pueblos en el mundo y no es para menos, muchos extranjeros que se encuentran en aquellos territorios han quedado atrapados en medio de un conflicto que no le corresponde, tal como es el caso de varios futbolistas del continente americano y ex del futve.

Los deportistas no son los únicos afectados por todo lo ocurrido, sin embargo, estos están a la espera de recibir asistencia por parte de sus países de origen para poder huir de la zona en conflicto, algo similar a lo que sucedió recientemente en Ucrania cuando comenzó a ser atacada por Rusia y varios jugadores pidieron ayuda de forma publica para escapar, principalmente brasileños, aunque en ese entonces la familia del venezolano Eric Ramírez fue afectada.

Según el portal Mundodeportivo, son hasta 25 los futbolistas de origen americano que se reportan atrapados en Israel. Desde jugadores haitianos hasta estadounidenses son victimas de un conflicto del que no forman parte, los brasileños predominan en la lista de 25 jugadores que hacen vida entre la primera y la segunda división del fútbol israelí.

Lista de jugadores atrapados en Israel:

Jean Quiñónez – Ecuador – Hapoel Petah Tikva

Freddy Vargas – Venezuela. Maccabi Bnei Reineh

Felipe Santos – Brasil – Hapoel Haifa

Nocholas Hagen – Guatemala – Ihud Sahjnin

Aviv Solomon – Canadá, nacido en Israel – Ihud Sakhnin

Matthew Frank – EEUU – Hapoel Tel Aviv

El Yam Kancepolsky – EEUU, nacido en Israel – Hapoel Tel Aviv

Gabriel Segal – EEUU – Hapoel Tel Aviv

Mayron George – Costa Rica – Beitar Jerusalem

David Cupermán – Colombia – FC Ashdod

Lucas Salinas – Brasil – FC Ashdod

Rachid Chirino – Costa Rica – Maccabi Netanya

Frantzdy Pierrot – Haití – Maccabi Haifa

Daniel Tenenbaum – Brasil – Maccabi Tel Aviv

Orlando Mosquera – Panamá – Maccabi Tel Aviv

Tjarron Chery – Surinam – Maccabi Tel AvivYehoshua Sthtrimling – México, nacido en Israel – Hapoel Kfar Saba

Alfredo Stephens – Panamá – Ironi Kiryat Shmona

Daniel Farias – Brasil – Ihud Bne Shfaram

Pedro Sass – Brasil – Hapoel Ramat Gan

Leo Indio – Brasil – SC Kfar Qasem

Nana Akosah-Bempah – EEUU – Hapoel Arce

Franco Mazurek – Argentina – Ironi Tiberias

Julio César – Brasil – Ironi Tiberias

Gian Martins – Brasil – Kiryat Shmona

Marcus Diniz – Brasil – Hapoel Umm Al Fahm

Entre todos los citados destacan los nombre del venezolano Freddy Vargas y de los panameños Mosquera y Alfredo Stephens, quienes tienen pasado en el fútbol venezolano y actualmente también están intentando resolver su situación.