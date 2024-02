¡Tremendo dardo al Atlético! Leyenda del fútbol reacciona a la tarjeta azul

Este jueves 8 de febrero la IFAB (International Football Board Association) intentará implementar una nueva amonestación para los jugadores, denominada la "tarjeta azul", con la finalidad de limitar el número de protestas de los futbolistas hacia los árbitros durante los partidos.

Ya está norma se estaba utilizando en las categorías inferiores del fútbol galés y sueco, por lo que, hasta que no se perfeccione dicha regla no se llevará a cabo en la primera división de las cinco mejores ligas del mundo. Ahora bien, los que reciban esta tarjeta quedarán expulsados durante 10 minutos y se utilizará plenamente para acciones temerarias o constantes reclamos hacia el cuerpo arbitral.

"Hemos identificado el mal comportamiento de los jugadores con un problema grave para el fútbol. Estamos examinando qué podemos hacer mediante cambios en la reglas del juego. Una expulsión programada podría ser un elemento disuasivo mayor que una advertencia. También hay mucho interés por parte de varias partes interesadas en la idea de que sólo el capitán puede acercarse correctamente al árbitro", explicó uno de los miembros de la IFAB.

Ahora bien, la leyenda del Real Madrid y de la Selección Alemana, Mesut Özil, reaccionó a esta noticia de una forma bastante irónica, mandando un fuerte mensaje al Atlético de Madrid, "¿Entonces el Atlético de Madrid jugará sólo con seis?".

Está claro que la relación entre el ex jugador alemán y el conjunto rojiblanco no es buena, algo que no resulta sorpresivo, tras pertenecer tantos años a la "Casa Blanca" (máximo rival de los "colchoneros"). Durante su etapa como futbolista profesional, se enfrentó al combinado madrileño en 10 ocasiones (8 con el Real Madrid y 2 con el Arsenal), consiguiendo ganar en 7 oportunidades, empatar en 1 y perder en 2.

Cabe destacar, que a pesar de haber criticado al equipo Atlético, el entrenador Diego Simeone siempre ha mostrado una gran admiración por el ex talentoso mediocampista, destacando su increíble visión de juego y el manejo del ritmo que tenía sobre los partidos.