Tata Martino sobre Messi: “Mientras él no me diga que quiere descansar, seguirá jugando". (+Declaraciones)

Sin duda desde la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, ha sido un antes y un después, para el equipo estadounidense. La dinámica negativa que venían arrastrando antes de la contratación del jugador argentino, ha quedado en el pasado, consiguiendo ganar todos los partidos que ha disputado con el 10 en el campo.

Por ello, algunos aficionados están preocupados por el estado físico de Messi, ya que ha jugado todos los partidos desde que aterrizó en Miami, incluso en su debut, sólo completó un entrenamiento. Su entrenador, el Tata Martino, dejó claro en la rueda de prensa previa al partido contra Cincinnati que “en algún momento va a tener que descansar por la carga de minutos jugados, claramente el miércoles no va a ser ese día. Mientras él no me diga que quiere descansar, seguirá jugando".

Además, también confesó que "no pensábamos competir tanto en este torneo, porque teníamos un equipo en construcción. Pero bueno terminamos compitiendo y ganando y eso nos llena de alegría y de ilusión por lo que viene".

Lo que evidencia, aún más, el efecto mediático que generó la figura argentina en el equipo de Miami, el cual buscará este miércoles 23 de agosto el pase a la final de la U.S. Open Cup.