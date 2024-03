¿Será encarcelado? Luis Rubiales rompe el silencio y le pone fecha a su vuelta a España (+Video)

Luis Rubiales recibió orden de detención en la tarde de este miércoles, pero no pudo ser detenido en su domicilio en la ciudad de Granada, ya que no se encuentra en el país español. El ex mandatario se ubica en República Dominicana desde hace meses en busca de comprobar su inocencia.

Tras conocerse de estar implicado en una supuesta corrupción, el antiguo presidente de la Real Federación Española de Fútbol no se esconde antes las acusaciones y anunció su ingreso a España para el próximo 6 de abril, a dos semanas después de su orden de captura.

"Estoy absolutamente sorprendido por todo esto. Llevo meses trabajando aquí, en República Dominicana. Llevo más de un mes seguido. Y de hecho, mi familia se iba a desplazar a pasar conmigo la Semana Santa", declaró Rubiales apenas se enteró de su detención por irregularidades en la RFEF.

El dirigente deportivo reafirmó que no ha hecho nada malo y se pondrá a disposición apenas aterrice a territorio español. De acuerdo con las investigaciones, el ex presidente está siendo vinculado en "hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios" relacionados con el traslado de la Supercopa española a Arabia Saudita.

Cabe destacar que, Rubiales abandonó su puesto como mandatario de la RFEF por el escándalo del beso forzado a la jugadora de la selección española de fútbol Jenni Hermoso, el pasado mes de agosto.