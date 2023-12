¿Se irá? Estas fueron las declaraciones de Keylor Navas tras la falta de minutos con el PSG (+Declaraciones)

El arquero costarricense, Keylor Navas, estará marcado por siempre en la historia del fútbol y del Real Madrid, entre otras cosas, ser el portero titular de las tres Ligas de Campeones consecutivas ganadas por la "Casa Blanca" en los años 2016; 2017 y 2018.

Sin embargo, el "tico" desde su salida del combinado español, paso de estar en lo más alto del máximo nivel europeo a no contar para su actual entrenador, Luis Enrique, en el París Saint-Germain, equipo con el que no ha podido disputar ningún partido en este inicio de temporada. Ante esta situación el experimentado futbolista de 36 años se ha pronunciado en las redes sociales, confesando su frustración e impotencia por no poder jugar, "Es difícil, no me puedo quejar porque uno es privilegiado, pero a nivel futbolístico es difícil, uno trata de llevarlo lo mejor posible, de esforzarse y trabajar. No jugar es frustrante para todo jugador”.

Para nadie es un secreto que desde la llegada de Gianluigi Donnarumma hace dos campañas, la importancia de Keylor en la plantilla paso a un segundo plano, posición que lo obligó a irse en calidad de préstamo al Nottingham Forest, donde consiguió disputar 17 partidos y ser uno de los principales responsables para que el conjunto inglés se quedará en la Premier League.

No obstante, cuando finalizó la temporada, regresó al PSG con la esperanza de luchar por un puesto pero no entre los problemas físicos y la falta de confianza del cuerpo técnico le han impedido quedarse con la titularidad, "Tengo contrato todavía con el Paris, quiero estar al 100% para pelear un puesto, pero ojalá donde Dios me quiera poner quiero jugar, quiero sentirme futbolista, siento que tengo mucho para dar y eso es lo más importante el tener las ganas de seguir luchando, adonde vaya tengo la mentalidad de ir a ganarme un puesto” expresó Navas en el live de Instagram.