¡Se filtró! Esto declaró de Dani Alves su presunta victima de violación

La vida de Dani Alves no ha sido la misma desde que salió a la luz una acusación sobre una presunta violación, de la que habría sido protagonista, en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022. A estos hechos, ahora se le sumó un nuevo capítulo con la declaración de la supuesta víctima.

La información fue difundida por el programa llamado "Vamos a ver", del canal español Telecinco. Según la versión de la joven de 23 años, se encontraba acompañada de su prima en la discoteca Sutton, en el momento que Dani Alves le hizo gestos para que se acercara a donde él estaba, a lo que ella obedeció.

"Yo recuerdo dirigirme donde estaba él, pero yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Llegamos allí y era una puerta, él la abrió y yo entré", dijo.

Quería irse del lugar

La declaración de la joven continua explicando que ella se quiso retirar del lugar, sin embargo, el jugador brasileño se lo habría impedido de forma violenta: "Recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir: ‘me tengo que ir, me tengo que ir’. Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Y él me empezó a decir muchísimas cosas".

En la declaración también presunta victima expresó que Alves reaccionó de forma violenta y le causó lesiones. "Me hizo daño en la rodilla y me quedó una herida”, continúo.

“Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas”, concluyó la descripción realizada por la joven.

A todo esto, Dani Alves tiene más de nueve meses recluido en la prisión de Brians Cataluña, a la espera de la resolución de un caso que le sacó de las canchas súbitamente.