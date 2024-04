¡Revolución en el fútbol! Apple propone una nueva forma de ver los juegos (+Video)

No cabe dudas que la tecnología con el pasar de los años, se hace mucho más presente en la vida de todos los personas y parece ser que también cambiará completamente la manera de vivir los encuentros de fútbol.

Esta iniciativa fue obra de la empresa Apple, quien con su nueva creación "Apple Visión Pro", buscan que cada aficionado pueda sentirse dentro del estadio y a su vez, se enteren de todas las estadísticas e informaciones que se produzcan en el compromiso.

Así se confirmó, tras un video en redes sociales de un partido de la segunda división de Alemania, donde se puede observar a un hincha utilizando este dispositivo, el cual le muestra una imagen detallada de los jugadores, cuerpo técnico, tácticas, entre muchas otras cosas.

No recibió muy buenas críticas

Ahora bien, la realidad virtual que busca lanzar Apple para los partidos no fue bien recibida por los fanáticos, algo que podría afectar el lanzamiento de los lentes para realizar modificaciones, con la esperanza de que pueda mejorar la opinión del público.

Entre las frases más repetidas en Twitter e Instagram podemos mencionar, "Nada más cuesta 3500 dólares... con eso me compro un TV de 85 pulgadas oled, un sistema de sonido, un iphone y me queda", “Eso es para ver soccer, los que vemos fútbol no queremos eso".

Con esto se puede concluir que, a pesar de ser una herramienta bastante completa, los hinchas de este deporte prefieren algo más tradicional, en donde la emoción por ver a sus equipos favoritos no se vea afectada con tanta estadística.