¡Rechazó la propuesta! Entrenador deja "guindado" al Bayern Munich y las opciones se acaban

El Bayern Múnich se enfrenta a un giro inesperado en su planificación para la próxima temporada. Tras la confirmada salida de Thomas Tuchel, la búsqueda de un nuevo técnico parecía haber llegado a su fin con el supuesto acuerdo con Ralf Rangnick. Sin embargo, según informan Sport Bild y Fabrizio Romano, el alemán ha decidido finalmente quedarse al frente de la selección de Austria, descartando su fichaje por el conjunto bávaro.

Hace apenas unos días, Rangnick había reconocido públicamente el interés del Bayern Múnich en sus servicios. Incluso, el presidente del club, Herbert Hainer, se había mostrado optimista sobre su llegada, calificándolo como "un excelente experto en el panorama futbolístico".

Las razones por las que Rangnick ha decidido rechazar la oferta del Bayern Múnich no se han hecho públicas. Se especula que la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB) haya logrado convencerlo para que no se marche al Allianz Arena. "Soy el entrenador del equipo austriaco con todo mi corazón. Esto no es un rechazo al Bayern, sino más bien una decisión por mi equipo y nuestros objetivos comunes", dijo Rangnick para BILD.

¿Qué sigue ahora para el Bayern Múnich?

Con la salida de Rangnick de la mesa, el Bayern Múnich se ve obligado a volver a abrir la búsqueda de un nuevo entrenador. Entre los posibles candidatos vuelve a aparecer el nombre de Julian Nagelsmann, ex director del Bayern y actual seleccionador de Alemania, quien ya ha rechazado la propuesta al igual que Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen.

La búsqueda de un nuevo técnico se produce en un momento crucial para el Bayern Múnich. El equipo se encuentra inmerso en la lucha por la Champions League, con el partido de vuelta de las semifinales ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a la vuelta de la esquina.

Queda por ver quién será el elegido para ocupar el banquillo del Bayern Múnich la próxima temporada. La decisión será crucial para el futuro del club, que busca seguir cosechando éxitos tanto a nivel nacional como internacional.