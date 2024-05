Champions League: ¡Señalado! Por esta razón se produjo el gol de Leroy Sané ante Real Madrid (+Video)

La eliminatoria del Bayern Múnich ante Real Madrid esta más pareja que nunca. Luego del empate a dos en el Allianz Arena ambos equipos tienen la mirada puesta en el partido de vuelta celebrado en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles 8 de mayo.

Sin embargo, en el post-partido muchos aficionados, expertos y periodistas comienzan a analizar cada uno de los detalles del juego de ida; goles, jugadas, faltas, actuaciones individuales, colectivas, entre muchas otros.

En este critico estudio, diversos hinchas de la "Casa Blanca" empezaron a criticar al extremo brasileño, Rodrygo Goes, por la pasividad defensiva que mostró en el primer tanto del Bayern, que significaba el 1-1 parcial en el marcador. En primera instancia, todos los comentarios iban hacia Ferland Mendy por esperar tanto a Leroy Sané, quien acabó ejecutando un increíble disparo que Andriy Lunin no pudo detener.

No obstante, luego de varios videos del gol, se dieron cuenta que el lateral francés le estaba pidiendo ayuda a sus compañeros, específicamente a Rodrygo, para cerrar el espacio y apoyar al lateral en el retroceso del Madrid. Sin dudas, los dirigidos por Carlo Ancelotti no mostraron su mejor nivel colectivo, demostrando que algunas de sus máximas figuras no están al 100% por el cansancio acumulado.

¿Todo fue culpa de Rodrygo?

Esta claro que el atacante de la "Canarinha" no tiene las virtudes de un defensor y así como tuvo responsabilidad en el gol, no es el único señalado. En dicha jugada, se ve como el mediocampista alemán, Toni Kroos, llegó tarda a cubrir a Sané tras superar a Mendy, por lo que, los señalados en el empate del equipo "Bávaro" son el lateral izquierdo (Mendy), el mediocampista (Kroos) y el extremo (Rodrygo).