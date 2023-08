Real Madrid: Federico Valverde confiesa su gran admiración por un futbolista del Barcelona

El joven centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, conocido por ser uno de los jugadores de la actual plantilla que siempre intenta defender el escudo merengue, parece no tener problemas para reconocer la grandeza de sus rivales; incluso si se trata de jugadores del Fútbol Club Barcelona.

Valverde, quién inició su tercera temporada como titular indiscutible en las filas del Real Madrid, concedió hace poco una entrevista a The Residency, en la cual le preguntaron sobre a quien considera como el mejor y el peor jugador de su rival directo, el Barcelona, la respuesta del uruguayo no deja lugar a dudas: su compatriota Ronald Araújo.

"Me fascina Ronald (Araújo), siempre lo he dicho. Me encanta y además es uruguayo y es muy amigo mío". A "El Pajarito" y Ronald se les ha visto muy cercanos durante su tiempo con la selección charrúa en la que ambos han ido entrando y tomando importancia en tiempos recientes.

Valverde no quiso opinar sobre a quien considera el peor jugador culé: "No voy a decir ningún jugador malo porque todos se merecen estar donde están y trabajan para ello. Los respeto a todos".

Pese a la gran rivalidad que enfrenta a Real Madrid y Barcelona, Valverde demuestra un respeto digno de un jugador que viste alguna de esas dos camisetas y no entra a valorar situaciones que podrían generar una gran polémica innecesaria en este momento.