Rafael Dudamel confiesa la crisis que está viviendo en el Necaxa

Rafael Dudamel ha tenido un complicado inicio en su etapa en la Liga MX con el Necaxa. El estratega venezolano fue contratado por el combinado rojiblanco para la Apertura 2023 en el segundo semestre de la temporada, con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en la Clausura de la 2022-23, en la que el Necaxa culminó en la penúltima posición con 14 puntos en 17 partidos disputados.

No obstante, los “Rayos”, ahora dirigidos por Rafael Dudamel, continúan alargando la mala racha de resultados. Desde la llegada del director técnico venezolano, el conjunto mexicano ha disputado ocho encuentros, en los que mantienen un saldo de dos empates y seis derrotas en todas las competiciones.

Asimismo, Dudamel estuvo presente en la rueda de prensa luego del partido ante el América por la quinta jornada de la Liga MX, encuentro en el que cayó derrotado 3-2 ante el combinado capitalino, y comentó lo complicado que ha sido para él estabilizar una idea de juego con su actual equipo.

"Bueno, a ver nos ha costado mucho en este arranque, nuestro proceso de nuestro ciclo nos ha costado más de lo normal, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Venezuela, a nivel de selección juveniles, adultas, copas América, eliminatorias nos había costado tanto estabilizar un grupo y consolidar una idea cómo nos ha tocado acá en Necaxa aquí en México", reveló el estratega de los Rayos.

De la misma manera, el estratega venezolano está consciente de la presión que tiene por cambiar el rumbo del equipo lo más pronto posible para empezar a luchar por un puesto en los playoffs. "La presión siempre está y cuando no ganas mucho más, porque hay una apuesta a un proyecto, pero sabemos cómo es el futbol a nivel emocional, tengo una comunicación permanente con los dueños, con el gerente deportivo, yo siempre digo lo mismo yo en mi casa no molesto y el día que me tenga que ir me voy feliz y tranquilo", apuntó Dudamel.

El próximo encuentro del Necaxa es el domingo 27 de agosto ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Victoria de Aguascalientes, casa de conjunto Rojiblanco.