Preolímpico: Andrés Ferro ya piensa en el duelo contra Ecuador (+ Video)

Uno de los grandes talentos defensivos de la Selección de Venezuela durante este preolímpico es Andrés Ferro un central de 1.85 metros muy inteligente y con dotes de liderazgo impropios de un jugador de su edad. En esa línea conversó en zona mixta sobre el empate 3-3 entre Venezuela vs Bolivia y sobre el siguiente encuentro.

Andrés Ferro tuvo la amabilidad de conversar para Meridiano.net luego el empate 3-3 entre Venezuela y su similar de Bolivia. El central venezolano que hace vida en Central Córdoba en Argentina resaltó los errores defensivos del equipo... "El que comete menos errores es el que termina ganando, estábamos 3-1 arriba, teníamos que cerrarlo de la mejor manera, pero no fue así. Todos somos responsables del resultado y de las desatenciones defensivas, hay que corregir esos errores para el partido contra Ecuador".

Por otra parte, Ferro destacó su estado físico y resta importancia al percance por el que fue cambiado en el minuto 67 de la segunda parte... "Gracias a Dios no fue nada grave, fueron dos calambres en las dos pantorrillas, tema de inactividad y de no tener ritmo con mi club, pero bueno ya pasar la página, me siento bien mentalmente y es lo importante".

De igual forma, Andrés Ferro quiso explicar porque salió en llanto tras su cambio que encendió las alarmas de la Selección dirigida por Ricardo Valiño... "Por impotencia por dejar a mi equipo así, me estaba sintiendo bastante bien en el partido y bueno, luego pasa lo que pasa, nos empatan el partido, pudimos ganarlo al final, pero hay que pasar página y pensar en Ecuador".

El próximo partido de Venezuela será frente a Ecuador este próximo martes 23 de enero a las 7:00 pm hora local.