Peligra la clasificación de este equipo al Mundial

Una decisión inesperada sacude a la selección sudafricana a falta de menos de un año para el Mundial de Fútbol 2026. En la Confederación Africana, Sudáfrica se situaba como líder del grupo C, sin embargo una sanción de la FIFA dio un giro y ahora su clasificación está en peligro.

El máximo organismo del Fútbol castigó a los Bafana Bafana por utilizar una alineación indebida y les quitó tres puntos. El encuentro que disputaron el 21 de marzo de este año, ante su similar de Lesoto, contó con la participación de Teboho Mokoena, jugador que tenia acumulación de tarjetas amarillas en sus partidos ante Benín y Zimbabue.

Foto cortesía

FIFA sobre el castigo

A través de un comunicado, el organismo que rige el fútbol a nivel mundial, comentó los motivos que lo llevaron a reducir los puntos de la selección africana.

"La Asociación Sudafricana ha infringido el artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) y el artículo 14 del Reglamento de la Competición Preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En consecuencia, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado perdido el partido en cuestión para el equipo representativo de Sudáfrica por un resultado de 3-0", comentó el organismo.

¿En qué lugar quedó Sudáfrica tras la sanción?

Antes de la sanción disciplinaria de la FIFA, el conjunto sudafricano tenía en la palma de su mano la clasificación al Mundial de 2026. Sin embargo, con la reducción de puntos, los Bafana Bafana se convirtieron en el segundo equipo de su grupo.

El Grupo C ahora está liderado por Benín, por una diferencia de dos goles. Sudáfrica y el país líder tienen aún dos partidos pendientes por disputar, pero la ventaja es para los de África Occidental