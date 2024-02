¡Oficial! Estrella del Chelsea abandonará el club al final de temporada (+Detalles)

La primera mitad de la temporada 2023/24 ha sido una montaña rusa de emociones para el Chelsea FC. El combinado londinense gastó más de 500 millones de euros en fichajes en el pasado mercado de transferencias de verano, para el comienzo de una campaña que ayudaría a olvidar el catastrófico cierre de la temporada 2022/23, en la que finalizaron decimo segundos (12º) en la tabla de clasificación.

Aunado a las llegadas de varios refuerzos de primer nivel como Nkunku, Enzo Fernández o Moisés Caicedo, el conjunto de Todd Boehly aseguró la presencia de varios de sus pilares de la pasada campaña, entre ellos, Thiago Silva. El zaguero central brasilero prolongó su contrato por una temporada más tras llegar a Stamford Bridge en agosto de 2020 tras no renovar por el PSG.

No obstante, el mismo destino no le sonríe dos veces al defensor de 39 años, quien fue notificado este jueves 22 de febrero por la junta directiva del Chelsea que su contrato no será renovado al final de la presente temporada, por lo que se marchará del Stamford Bridge en condición de “agente libre” luego del 30 de junio de este año.

¿Qué sigue para Thiago Silva?

Silva, quien se lesionó la ingle durante la victoria por 3-1 del Chelsea sobre el Crystal Palace el pasado 12 de febrero, aún no se ha recuperado del todo de su golpe y es duda para la final de la Carabao Cup que los Blues disputarán el próximo domingo 25 de febrero contra el Liverpool.

Queda por ver si el internacional brasileño se recuperará a tiempo para saltar al campo en Wembley el domingo. Como su contrato expira al final de la presente temporada, la final de la Carabao Cup podría ser su última oportunidad de ganar un trofeo con el Chelsea.

De igual manera, desde que fichó por los Blues, Silva, ex defensa del París Saint-Germain y del AC Milan, ha disputado tres finales de la Copa nacional -la FA Cup en 2021 y 2022 y la Carabao Cup en 2022- y ha perdido en todas ellas.