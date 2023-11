¡Nos Vamos! Messi retira al equipo del terreno luego de los incidentes

Una vez más se producen enfrentamientos entre la policía brasileña y los aficionados argentinos, el antecedente más reciente había ocurrido previo a la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors.

Esta vez los atacados no eran aficionados de un club en particular, fueron todos los argentinos que viajaron a alentar a la selección campeona del mundo, en esta ocasión no pasó desapercibido, ya que el capitán Lionel Messi tomo una determinación en el medio del campo.

El astro de la albiceleste retiró a sus compañeros del césped del mítico Maracaná y decidió que el equipo se marcha, a priori los campeones de América no van a disputar el encuentro frente a su más acérrimo rival.

Por segunda eliminatoria consecutiva no se disputará el llamado clásico, ya que en la edición pasada el encuentro en Sao Paulo se detuvo a los cinco minutos por supuestas violaciones de protocolo COVID-19