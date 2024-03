¡No se quedó callado! César Farías protagoniza otro cruce de palabras en una rueda de prensa (+Video)

César Farías no goza de sus mejores días como director técnico en el fútbol colombiano, tras sufrir una nuevo revés con el América de Cali (0-2) frente a Deportivo Pereira, en lo que fue la décima jornada del Torneo Apertura de la Categoría Primera A 2024.

La dura derrota de este sábado significó extender su racha a seis partidos seguidos sin conocer la victoria en el vigente certamen. Ante la marca negativa que registra el equipo en los últimos desafíos, el entrenador venezolano ha sido criticado por los seguidores del conjunto escarlata y lo ponen como principal responsable de la "mini crisis" que atraviesa la oncena.

Previo al compromiso ante Pereira, el dirigente había sido protagonista con declaraciones un tanto polémicas al ser preguntado por uno de sus jugadores. Tras la caída como visitante, un periodista volvió a cuestionar sus directrices y el criollo no se quedó callado con otra contundente respuesta.

"Yo lo trato de usted a usted, no sé si usted está hablando con rabia hacia mí o qué", respondió Farías luego de ser interrumpido por el reportero. "Si estamos con rabia no puedo hablar contigo. Yo estoy dialogando bien y tú me estás viniendo a increpar como si fuera un enemigo tuyo", manifestó el estratega ante la exigencia de una respuesta "profesional".

Pese a la dura intervención del periodista, el mandamás de Güiria logró controlar sus emociones y respondió de manera acertada a la pregunta con detalles sobre el desempeño del equipo y lo que les faltó para sumar la victoria.

Con solo nueve puntos obtenidos en 10 juegos, América de Cali ocupa la decimoséptima casilla en las posiciones luego de dos triunfos, tres empates y cinco derrotas en la temporada.