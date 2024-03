¡Masterclass de César Farías! Esta fue su contundente respuesta en una rueda de prensa (+Video

Todos los aficionados de América de Cali están muy preocupados y angustiados por el nivel de juego que está mostrando su equipo en el Torneo Apertura de la Categoría Primera A 2024, acumulando cuatro derrotas, tres empates y sólo dos victorias en nueve partidos disputados.

Ante esto, la mayoría de las miradas van dirigidas al cuerpo técnico comandado por César Farías, los cuales no consiguen cambiar la mala dinámica del equipo y se mantienen en la décimo quinta posición de la tabla de clasificación.

Ahora bien, el entrenador venezolano compadeció en la rueda de prensa previa al duelo frente a Deportivo Pereira y tuvo una respuesta bastante sorpresiva ante una pregunta sobre la posición en la que está jugando, el centrocampista Jader Quiñones; sin embargo, no sólo respondió la duda sino, además, invitó al propio jugador a la conferencia para dejar en “ridículo” a dicho periodista.

“Jader ven para que respondas tú, porque yo sé por donde van… Yo te voy a preguntar como si fuese periodista. ¿Usted ha jugado extremo izquierdo o interior? Interior (respondió Quiñones). Debemos decirle la verdad a la gente, él jugaba un 4-3-3 de volante por izquierda y cuando hacían la apertura de juego, descendía el puntero adentro y él (Quiñones) subía”, explicó Farías.

Asimismo, confesó que realizó esto, debido a que a no es la primera vez que le preguntan lo mismo y que le parece una falta de respeto tener que repetir lo mismo en cada zona mixta, “Esa pregunta me la han hecho diecisiete veces, me parece un irrespeto que todas las veces que venga yo tenga que responder de algo que él (Jader) ni siquiera jugó el partido pasado”.

Con estas contundentes declaraciones, la hinchada espera que pueda aplicar ese gran conocimiento del juego en el siguiente compromiso liguero y logre dar con la tecla para levantar el nivel del “Rojo Escarlata” en lo que resta de campaña.