Mira las polémicas declaraciones de César Farías en el América de Cali (+Detalles)

César Farías tuvo un inicio perfecto en su debut en el fútbol colombiano con el América de Cali, tras conseguir golear al Atlético Nacional cuatro goles a uno por la segunda jornada de la Categoría Primera A.

Ahora bien, tras este buen comienzo el estratega venezolano ofreció una entrevista al diario "Alargue Caracol" en donde explicó la polémica que se ha creado en torno al ex técnico de los "Diablos Rojos", Lucas González, debido a que esta es la segunda vez que Farías lo reemplaza en un equipo (la primera ocasión fue en las Águilas Doradas), "Yo no tengo ningún problema con el joven Lucas, además me parece tiene mucho potencial. Me tocó una cosa, que no imaginé nunca, que era recibir dos equipos de la mano de él. El semestre pasado conviví con que prácticamente Lucas era el que dirigía Águilas y yo jamás salía a decir nada de él, porque no tengo nada en contra suya”.

Asimismo, el estratega criollo lanzó una fuerte critica hacia los dirigentes jóvenes sobre la manera en que tratan a los más veteranos, "Tienen que tener respeto. Algunos tuvimos que dirigir muchos años antes de tener un equipo grande, otros tienen la suerte de hacerlo al inicio de sus carreras. Hay que tener respeto por la gente, no importa el estilo, no importa la forma”.

Su estilo de juego y su forma de entrenar

Por otro lado, el entrenador de 50 años manifestó que no importa el estilo de juego de cada técnico, si consigue los objetivos al final de temporada, "Escucho hablar de Millonarios y nosotros en Águilas hicimos más puntos que ellos, que América, que DIM. He visto que empiezan a criticar al que se mete atrás, cada quien hace lo que puede, tu deber es resolverlo. No puedes ser hombre de una sola teoría, hay que respetar al oponente, quitarle el mérito al otro no es lo más correcto”.

Cabe destacar, que Farías sacó mucho pecho de su carrera en el fútbol de Colombia, "Cuando escucho comentarios de que yo no tenía capacidad de estar acá, porque los vengo escuchando desde que estaba en Águilas, pero resulta que cuando veo los números supero el 70%, no sé cuántos entrenadores dirigen eso en el fútbol colombiano”.

Para finalizar, el estratega venezolano mandó un mensaje para todos los que critican su manera de dirigir, "No me traten de tonto, ni de incapaz, porque no lo soy. Yo vengo demostrando en este país desde que venía con selecciones, con clubes, de que me he capacitado para dirigir. No es fácil conseguir una persona de 50 años con esa cantidad de años dirigiendo. Por supuesto que me habré equivocado muchísimas veces, pero de ahí a ser un desconocedor o ser un entrenador incapaz o ser menos que otro, no”.