¡No se guardó nada! Vicepresidente de River Plate salió en defensa y le respondió a Salomón Rondón (+Declaraciones)

La salida de Salomón Rondón de River Plate fue, entre otras cosas, sorpresiva. Luego de formar parte del conjunto de la capital argentina por una temporada, el artillero venezolano decidió culminar su contrato antes del tiempo estipulado por temas extradeportivos. El máximo goleador de la selección absoluta de Venezuela firmó con el Pachuca, para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El “Gladiador” generó un impacto inmediato en el combinado “Tuzo”, puesto que fue titular en el primer partido de la temporada ante Cruz Azul, el cual terminaron ganando con un marcador por 1-0 gracias al gol de Salomón Rondón, quien se encontró con el gol por primera vez en su nueva etapa en la máxima división del fútbol mexicano.

Asimismo, luego de que el colegiado principal hiciera sonar los tres silbatazos finales, varios medios de prensa se acercaron al héroe de la noche para preguntarle sobre su estadía en el Pachuca. Ante estos cuestionamientos, Rondón no dudo en expresar que pasó un mal rato cuando vivió en Buenos Aires mientras formaba parte de uno de los equipos más ganadores del país.

“Venía trabajando desde que llegué. Muy ilusionado, muy contento. Agradecido con los propietarios del Pachuca, con el profe que me dio la confianza y por el grupo que me ha recibido de muy buena manera, lo cual habla de la calidad humana de este grupo”, aseveró Rondón. Asimismo, el delantero venezolano aseguró estar “contento” desde su llegada a Pachuca. “Era algo que necesitaba. Había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da revancha. Sigo con la ilusión de un joven de 15 años”, finalizó el goleador histórico de la Vinotinto.

La reacción en River Plate

Sin embargo, las declaraciones de Salomón Rondón tras su debut con el Pachuca no cayeron nada bien en el cuerpo directivo del River Plate. Matías Patanian, vicepresidente del combinado capitalino, brindó una entrevista con Radio Mitre y le contestó sin pelos en la lengua al delantero.

“La salida de Rondón la entendí porque su familia no se pudo adaptar. Pero no me gustaron para nada sus declaraciones cuando debutó en Pachuca. No fueron ubicadas. River lo ayudó, le dio todo, le pagó como corresponde y tuvo todo a disposición”, expresó el dirigente.