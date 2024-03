Por esta insólita razón Ricardo Gareca no incluye Ben Brereton en la convocatoria de Chile (+detalles)

Dentro de pocos días se llevará a cabo una doble fecha FIFA, donde las selecciones sudamericanas probarán a sus jugadores de cara a la Copa América 2024 y una oncena que necesita acoplarse mejor en el campo es la de Chile, debido a que no pasan por una gran actualidad.

En este momento, la Roja ocupa el octavo puesto de la tabla de clasificación Conmebol en las eliminatorias de cara al Mundial de 2026, con apenas cinco puntos tras seis fechas disputadas y estas dos jornadas internacionales, le servirán, para que vayan entendiendo el estilo de juego de su nuevo entrenador, Ricardo Gareca.

Chile viene de dos derrotas y un empate en sus últimos tres encuentros, por ende, decidieron rescindir de los servicios de Nicolás Córdova, dándole la oportunidad al argentino, quien llegó imponiendo su ley, con una polémica.

Polémica en la convocatoria:

Este viernes, el "Tigre" dió a conocer su lista de convocados, para enfrentarse a Albania el 22 y a Francia el 26 del presente mes, llamando a las grandes figuras chilenas, pero con la gran ausencia de Ben Brereton, algo que el dirigente explicó mediante una conferencia.

“Me gustaría que Brereton aprenda español. Está convocado hace 2 años, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la selección, me llamó la atención que no hable el idioma. No es un impedimento, pero me gustaría, porque es fundamental para la comunicación dentro y fuera del campo de juego”, destacó el técnico, dejando claro que no lo llamó porque no sabe hablar español y ya tiene conviviendo con sus compañeros de selección.

¿Por qué Ben Brereton no sabe español?

El delantero del Sheffield United nació en Inglaterra, no obstante, se nacionalizó hace algunos años chileno y por ende, su lengua materna es el Inglés.

El jugador de 24 años hizo su debut con la Roja en junio de 2021 y desde entonces, había sido convocado con frecuencia con cada uno de los dirigentes de esta oncena.