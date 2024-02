Florentino Pérez pone en la rampa de salida a este crack brasileño (+Detalles)

El Real Madrid tendrá un enorme problema en la próxima temporada por la posible llegada del delantero francés, Kylian Mbappé, a la “Casa Blanca” luego de seis mercados de fichajes rechazando irse del París Saint-Germain.

Ahora bien, la problemática no sería en el impacto mediático o aspecto económico, sino en el vestuario merengue, algo que muchas leyendas de este deporte han advertido al presidente, Florentino Pérez sobre los grandes riesgos del fichaje de “Kiki”.

No cabe dudas, que el entrenador italiano, Carlo Ancelotti, consiguió crear un gran ambiente entre todos los jugadores de la plantilla actual y esto se ve en cada partido, celebración y entrenamiento, donde los egos están muy bien controlados.

Una situación muy distinta a la que vivió el PSG en los últimos años, sufriendo muchos inconvenientes en los camerinos, cuando juntaron a Neymar Júnior, Lionel Messi, Sergio Ramos con Mbappé (quien quería ser la única estrella del París).

Es por ello, que algunos aficionados están muy preocupados por ver como será el trato entre estrellas como Jude Bellingham y Vinícius Júnior con el capitán de la selección francesa. Además, el cuerpo técnico deberá tomar varias decisiones que podrían afectar en la dinámica del equipo, puesto que, tendrán que dejar en el banquillo a algunas figuras que hicieron su nombre en el conjunto español para darle un sitio a la “tortuga”.

¿Vinícius Jr o Rodrygo?

La duda que todos se hacen es quien será el sacrificado, a lo largo de la historia, cada vez que llega una figura al equipo, la directiva decide vender a un jugador de peso para mantener el orden en el vestuario, así paso cuando llegó Isco se fue Mesut Özil, cuando llegó James Rodríguez se fue Ángel Di María y el caso más reciente, ficharon a Aurélien Tchouaméni y vendieron a Casemiro.

Ante esto, no es nada descabellado pensar que vuelva a ocurrir y aún más cuando hay bastante overbooking en el ataque (seis jugadores para dos puestos). Para la siguiente campaña, el Madrid tendrá a Joselu, Brahim Díaz, Vinícius, Rodrygo, Endrick y Mbappé, por lo que, de mantener la alineación de este curso para potenciar el nivel de Jude Bellingham, sólo quedan dos posiciones en el ataque. Los españoles Joselu y Brahim se quedarán al 90% en el plantel, Endrick es nuevo fichaje y Ancelotti confirmó que contarán con él apenas aterrice en Madrid. De este modo, sólo quedarían las máximas figuras del equipo, Vini y Rodrygo.

A priori el sacrificado sería Rodrygo, sin embargo, no es un secreto para nadie que el experimentado técnico le tiene un cariño especial y lo ha demostrado en la presente temporada, algo que podría perjudicar al actual siete blanco, quien deberá asumir que ya no tendrá todos los focos sobre él y de no hacerlo, el club se verá obligado a tomar cartas en el asunto para conservar el equilibrio en el vestuario.