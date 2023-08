Mira como le fue a Jan Hurtado en su debut con la Liga de Quito

El delantero venezolano de la Liga de Quito, Jan Hurtado realizó su debut en el fútbol ecuatoriano cuando su oncena midió fuerzas contra el Nacional partido que quedó igualado sin anotaciones.

Hurtado ingresó en el minuto 80 del compromiso para tratar de conseguir el gol del triunfo pero que no llegó, sin embargo, es una buena noticia que haya visto acción, puesto que no jugaba desde el 2 de noviembre de 2022 cuando jugó con el RB Bragantino frente a Avaí, el cual terminó 2-1 a favor del ex equipo del ariete criollo. Además recibió una tarjeta amarilla.

“Estoy contento por haber debutado, el partido fue muy cortado, se paraba mucho”, comentó Hurtado al finalizar el cotejo en rueda de prensa.

El próximo partido de la Liga de Quito será el venidero 24 de agosto contra Sao Paulo, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores y desde el seno del cuadro meridional se espera que Hurtado aporte su granito de arena.