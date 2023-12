¿Miedo en el Inter Miami?: Luis Suárez confiesa lo mucho que le cuesta jugar actualmente

Uno de los movimientos más previsibles de cara a las próximas semanas en el fútbol internacional es el traspaso de Luis Suárez desde el Gremio al Inter Miami. El equipo brasileño asume con naturalidad que ya no puede mantener entre sus filas a goleador uruguayo y que este tienen todo preparado para mudarse a la MLS y así volver a jugar con su amigo Lionel Messi.

Suárez no ha tenido que decir públicamente que quiere irse al Inter para que todos sepan que es así, desde Miami han dejado entrever que su objetivo es contratar al delantero exbarcelonista para completar un temible ataque junto a Messi y tal vez algún otro fichaje sorpresa. Es importante destacar que otros históricos jugadores como Busquets y Jordi Alba también forman parte del equipo de Florida y ya consiguieron un titulo en su primera temporada en Norteamérica.

Todo parecía "color de rosa", no obstante, las últimas declaraciones podría hacer que muchos reflexionen sobre si lo mejor para el Inter Miami es contratar a un jugador con muchos partidos a sus espaldas y con un físico notablemente desgastado, según las palabras del propio delantero: "Las noches previas a los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un voltaren, si no hago eso no puedo jugar".

"Lucho" también explica el origen de sus dolencias más importantes: "En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía en 2020 cuando estaba en Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso".

El pistolero charrúa se irá del Gremio y de Brasil como un absoluto ídolo, tras devolver la ilusión a un equipo que se clasificó nuevamente a la Copa Libertadores tras un año en las sombras. Las cifras de Luis Suárez no hacen más que confirmarlo como leyenda que es: Son 27 goles y 17 asistencias en 53 partidos, todo a sus 36 años de edad.