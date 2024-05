¿Merecía el llamado? Madridista envía durísimo mensaje, tras no ser convocado por España (+video)

Luis de la Fuente dio el golpe sobre la mesa en la mañana de este lunes 27 de mayo, tras anunciar la pre-lista de convocados de la selección de España para la venidera Eurocopa, que estará arrancando a partir del 14 de junio en Alemania.

'La Roja' será uno de los combinados que llegará con grandes oportunidades de quedarse con el título, por lo que cuenta con nombres importantes para realizar una gran presentación en el torneo continental. La oncena española estaría haciendo su estreno frente a la Croacia de Luka Modric, el próximo 15 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín.

En una selección con numerosas figuras siempre quedarán nombres por fuera o jugadores que estarán descontentos por la no convocatoria. En este caso, Lucas Vázquez es uno de los relevantes que se quedó con las ganas de representar a su país en la pronta competición. El lateral del Real Madrid parecen no le gusto su ausencia entre los seleccionados y lo hizo saber con un mensaje sarcástico en redes sociales.

¿Dardo a la selección?

Apenas se conoció la lista de 29 jugadores que viajarán a tierras germanas, el extremo gallego encendió las redes con par de emojis de risas en su cuenta de 'X', donde los fanáticos rápidamente lo entendieron como una indirecta de su ausencia.

Después de que se hiciera viral en redes sociales, Vázquez salió ante los medios para aclarar la turbulenta situación que se generó por su sarcástico tuit y aprovechó para enviar todo el ánimo del mundo a los futbolistas que se concentrarán con el combinado de su país.

"No tenía nada que ver. He puesto bastante tarde una contestación a un tuit, pero no era por eso. He visto lo que se ha formado. Simplemente, dar el máximo apoyo a la Selección. Animarles para que consigan esa Eurocopa y la traigan de vuelta a casa", declaró el madridistas.

Cabe destacar que, el jugador de 32 años no ha titular indiscutible para Carlo Ancelotti en la presente temporada, pero ha cumplido con las expectativas cuando se encuentra en cancha. Además de él, Pedro Porro, lateral del Tottenham, fue otro de los destacados que tampoco fue tomado en cuenta por su seleccionador.