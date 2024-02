Lionel Messi se volverá a enfrentar a esta leyenda del Real Madrid (+Detalles)

La Selección Argentina ya se está preparando para jugar los amistosos en Estados Unidos contra Salvador y Costa Rica a mediados del próximo mes de marzo con la finalidad de llegar de la mejor manera posible a la Copa América 2024.

Ahora bien, es importancia recordar que los albicelestes en un principio no jugaban contra los “ticos”, sin embargo, tras los problemas de Nigeria con el pasaporte, la Federación decidió modificar el rival y de esta forma, reencontrar a Lionel Messi con uno de sus rivales favoritos.

Este no es otro, que el portero costarricense, Keylor Navas, quien se enfrentará por la décimo sexta vez en su carrera al capitán argentino y espera poder ayudar a su país a vencer a la vigente campeona del mundo por primera vez en su historia.

Cabe destacar, que la selección centroamericana nunca ha conseguido ganar al combinado argentino, acumulando un empate y dos derrotas en tres partidos disputados, estadística que intentarán cambiar en Los Ángeles, California el 26 de marzo.

La última vez que el ex arquero del Real Madrid y el ex delantero de Barcelona, fue en el partido de vuelta de los octavos de final 2021, encuentro que terminó en empate 1-1 con un penalti atajado del guardameta "tico" y con un golazo de la “Pulga” desde fuera del área, pero lamentablemente no sirvió de mucho, debido a que la ida acabó en victoria para el PSG 4-1 (dejando un marcador global de 5-1).

Por otro lado, en el historial entre ambos, Navas tiene cinco victorias, Messi otros cinco juegos ganados y cinco empates, demostrando que el duelo esta más que parejo.