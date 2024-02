Argentina revela motivo por el cual no jugará con esta selección

La selección nacional de Argentina, al igual que el resto de equipos sudamericanos, disputará un par de duelos amistosos en territorio estadounidense durante la Fecha FIFA que tendrá lugar a finales del mes de marzo.

En un principio, se tenía estipulado que los rivales del cuadro albiceleste iban a ser Costa de Marfil y Nigeria. No obstante, la primera selección, campeona de la Copa Africana de Naciones, optó por declinar la invitación de la Asociación del Fútbol Argentino.

Posteriormente, la Nigeria de José Peseiro, subcampeona de la Copa Africana, también anunció que no disputaría la fecha FIFA contra el equipo de Lionel Scaloni. Por este motivo, El Salvador y Costa Rica son los dos equipos a los que se medirán Lionel Messi, Emiliano 'Dibu' Martínez, Julián Álvarez y compañía.

Ante la baja de Nigeria, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un comunicado donde manifestaba el motivo por el cual 'Las Águilas Verdes' han optado por renunciar a su partido ante Argentina.

Dicho comunicado establece que hubo un "inconveniente administrativo con los visados del conjunto africano" para ingresar a Estados Unidos, cosa que limita la convocatoria de Peseiro.

La participación de la Albiceleste durante la Fecha FIFA tendrá lugar el 22 de marzo contra El Salvador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el 26 de dicho mes ante Costa Rica en United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.