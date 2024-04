Leyenda del Barcelona manda a callar a los haters de Xavi Hernández (+Video)

El Fútbol Club Barcelona está en el mejor momento de la temporada 2023-2024, consiguiendo estar invicto en los últimos doce encuentros en todas las competiciones (Liga EA Sports y UEFA Champions League), acumulando una racha de nueve victorias y tres empates.

Ante este rendimiento, las críticas hacia el entrenador Xavi Hernández fueron disminuyendo e incluso ahora la gran mayoría piden que se quede al finalizar la campaña, un cambio de opinión que no gustó nada a la leyenda de los azulgranas y de la Selección Francesa, Thierry Henry.

El ex delantero francés habló para CBS Sports Golazo y puso en valor la figura del técnico catalán, pero también mandó un fuerte a todos los aficionados que en un principio querían que Xavi abandonará el club y que ahora con los buenos resultados cambiaron el discurso, "No sé qué pasará con Xavi. Pero de un día para hoy Xavi no se ha convertido en mejor entrenador de lo que era. Siempre pensé que Xavi era un buen entrenador y es un buen entrenador".

"Ahora que los resultados han mejorado, todo el mundo dice que tiene que quedarse. Hace un mes dijeron que tenía que irse. ¡No! no es así como se habla con un entrenador", subrayó el actual estratega de Francia Sub-21.

Comparación con otros entrenadores

Por otro lado, Thierry Henry nombró la situación de varios entrenadores de la Premier League como Mikel Arteta o Jürgen Klopp, para comparar al ex mediocampista de la Selección Española, "La durabilidad importa. Puedes verlo con Mikel Arteta. Durante dos años no le fue bien en el Arsenal. Le das tiempo y construye algo. Por cierto, Xavi ya ganó LaLiga".

"Lo que estoy viendo estos últimos dos años, la cantidad de jóvenes que se le ocurrieron y él no tiene miedo de ponérselos. Cuando Klopp lo hace, todos dicen que no tiene miedo de involucrar a los jóvenes. A Xavi le pasa lo mismo. Ya era bueno antes y sigue siendo bueno", alabó Henry.