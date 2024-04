Aumenta la tensión: Luis Enrique casi golpea a Xavi en el estadio (+Video)

Minutos antes del pitazo inicial entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, los estrategas de ambos equipos, Luis Enrique y Xavi Hernández, se encontraron en los pasillos del estadio francés y evidenciaron que su relación es más irregular de lo que parece.

Luis Enrique encendió el partido antes de tiempo al decir que el representa mejor el clásico fútbol del Barcelona en comparación de Xavi, alegando que en su etapa jugó mejor y que ganó más títulos en su etapa al mando del banquillo culé durante 2015 y 2017. Algo a lo que Xavi quiso hacer caso omiso, aunque todo no quedó ahí.

En los medios se habló mucho del choque de palabras por parte de los dos estrategas europeos. Era previsible que todos estuvieran pendiente del encuentro entre ambos en el estadio y el asturiano hizo lo que nadie esperaba; Luis Enrique se encontró a Xavi en el túnel de vestuarios y unos pasos antes de darle la mano a Xavi antes hizo unos movimientos simulando el inicio de una pelea.

Los últimos gestos entre ambos dirigentes no tardaron demasiado en hacerse viral por lo peculiar de la acción, justo cuando todos creían que no se querían ver ni en pintura.

El momento descrito en palabras de los protagonistas:

Luis Enrique: "Tú me conoces..." risas

Xavi: "Bien".

Luis Enrique: "¿Vas a protestar hoy? No nos enfrentaremos en la final. No protestes, que si no te doy un golpe en los huevos". risas