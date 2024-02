¡Lamentable! Jenni Hermoso denuncia insultos en sus redes sociales: “Drogadicta, asesina..."

Jennifer Hermoso se ha convertido en una de las futbolistas más reconocidas y mediáticas a nivel mundial. La nueva refuerzo del Tigres UANL para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil no solo ha llamado la atención de los aficionados por su gran cuota goleadora a lo largo de su carrera, si no también por su desafortunado incidente con el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la ceremonia de premiación de la pasada Copa del Mundo Femenina 2023.

La ex jugadora del FC Barcelona denunció al ex mandatario de la RFEF por un beso no consentido, luego de que la selección española levantara su primera Copa del Mundo en la historia de la Federación.

Por esta razón, la nueva jugadora de “las felinas” ha tenido que lidiar con varios haters, los cuales le envían cientos de mensajes a la delantera de 33 años por sus redes sociales, los cuales la llegan a insultar, desacreditar e incluso amenazar.

Lamentables mensajes en su Instagram

De esta manera, Hermoso publicó este martes 6 de febrero en las historias de cuenta de Instagram un audio en el que un hombre la insultaba de forma muy grave, además de acusarla de "asesina".

"Puta, que no te toco ni con un palo, no vaya a ser que denuncies, hija puta. Trozo pescuezo, te han comido la cabeza bien los iluminatis, trozo de mierda. Drogadicta, hija puta...", fue el audio que recibió Jenni Hermoso por parte de un hombre en un mensaje privado de esa red social.

Con respecto a este mensaje privado en su cuenta de Instagram, la artillera del Tigres escribió un irónico mensaje que decía “Claro que sí, no hay que cambiar nada en esta sociedad". De igual manera, tranquilizó a sus fanáticos con una próxima historia en la que avisaba que todo estaba bien. " Simplemente quería hacer ver las almas vacías que siguen insistiendo en hacer daño. Por supuesto que esto sólo hace que me sienta más orgullosa con todo", escribió la campeona del Mundo con España.