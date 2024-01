Luis Rubiales vuelve a hablar sobre la polémica con Jenni Hermoso (+Video)

Luis Rubiales volvió a copar las principales portadas de la prensa deportiva en España luego de ofrecer una entrevista a Ok Diario, y en la cual volvió a tocar el tema del polémico beso con la jugadora Jenni Hermoso, argumentando que todo ha sido una mentira y una jugada para sacarlo de la federación.

"Es lógico y normal que sea tema de conversación. Lo que no es tan normal es que un relato que es inventado e increíble se le haya dado una publicidad fuera de lo común mañana, tarde, noche… Todos los días abría telediarios y hay cosas mucho más importantes en este país. Si hubiera sido otra persona probablemente de esto se hubiese hablado dos o tres días, pero se ha aprovechado eso con el contexto político que había para distraer a la gente. La gente lo ha captado y sabe que esto ha sido un montaje."

Rubiales reafirmó que recibe muestras de cariño por parte de su familia y de distintas personas en la calle: "Tengo el apoyo de mi gente, de mis hijas, de mis padres, hermanas y amigos. Un hombre puede equivocarse, hay gente que considerará que es un error y quien no, pero otra cosa muy distinta es equiparar esto con un delito. Soy una persona que sale a la calle, que hago mis compras, que tomo refrescos con amigos y la gente se me acerca y especialmente las mujeres me dicen: “Esta señora no nos representa, nos parece una injusticia lo que te han hecho y un largo etcétera”. No he tenido ni una opinión al contrario o al menos no se han acercado a decírmelo".

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol tilda además de mentirosa a Jenni Hermoso. "No hago hipótesis, afirmo que es que ella no está diciendo la verdad. Yo le pregunté y me contesto "vale". Si ella ahora dice que no lo escuchó es que está mintiendo. Luego hay unas horas posteriores y días en los que cada vez que habla es para ir en la misma línea de lo que yo pienso sobre que fue espontáneo. Ella sabe como yo la verdad. Yo no voy a entrar en decir que le han dado prebendas, pero no está diciendo la verdad".