Luis Rubiales ataca al presidente Pedro Sánchez tras el escándalo del beso con Jenni Hermoso (+ Video)

Aún quedan secuelas del beso no consentido, prohibido, poco ético que Luis Rubiales en su condición de presidente de la Real Federación Española de Fútbol le propinó a Jenni Hermoso tras ganar la Copa del Mundo Femenina en Australia y Nueva Zelanda 2023. De hecho, el propio Rubiales (inhabilitado por la FIFA) resaltó en una entrevista que su caso fue un pote de humo y atacó a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.

Luis Rubiales en una entrevista con Alvise Pérez en 'Youtube' rechazó la polémica de su beso no consentido y recalcó que sufrió una caza de brujas... "Mi caso durante dos o tres meses es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas. Se habló mucho de lo mío y muy poco de otras cosas mucho más importantes". En ese sentido, Rubiales entiende que se le usó para tapar el caso de amnistía.

El ex presidente de la RFEF que estará inhabilitado por 3 años fuera del fútbol comentó sobre el caso amnistía del gobierno del PSOE que lidera Pedro Sánchez... "Para mí es un golpe a la separación de poderes. Por lo tanto, un estado demócrata que tiene su base en la separación de poderes no se puede permitir el lujo que por invertir o no a un determinado presidente... ir contra su propio país. Lo lamentamos todos los españoles, muchos votantes de izquierdas no entienden esto".

por otra parte, Luis Rubiales también se vio en una situación complicada tras las peticiones de las jugadoras de la Selección Española... "Hemos estado muy solos por un chantaje que hemos sufrido de determinadas futbolistas, que me dijeron que echase a Vilda. Quien haya dicho que no pidieron la cabeza de Vilda... me lo pidieron a mí directamente en una conversación". Por otra parte entiende que fue una venganza... "Querían su cabeza y como yo no se la dí, y con Jorge hemos sido campeonas del Mundo, pues vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron, con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza".

Para finalizar Rubiales dice nuevamente que Jenni Hermoso miente tras el beso no consentido... "Jenni miente sobre que yo le he presionado tras el beso, y ella sabe que miente".