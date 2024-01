Luis Rubiales le pide al juez que archive la causa por el beso a Jenni Hermoso (+Declaraciones)

La historia del “Caso Rubiales” sigue sumando capítulos a lo largo de los meses, puesto que este lunes 23 de enero el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le pidió al juez que archive la investigación que hay en su contra por el desafortunado escenario en la final de la pasada Copa del Mundo Femenina 2023, en la que le propinó un beso en los labios a la jugadora Jennifer Hermoso.

Rubiales defiende que no tuvo "ninguna voluntad" de invadir la libertad sexual de la jugadora, ya que él asegura haberle preguntado a la atacante del Pachuca mexicano si le podía dar un “besito”. "Ningún agresor sexual pregunta ni recaba el consentimiento de la víctima antes de acometer un acto que lesione la libertad e indemnidad sexual", recalcó.

Asimismo, el que fuera jefe de la RFEF insistió que los hechos por los cuales está siendo investigado no son de delito alguno. Ha asegurado que, en el contexto en el que tuvo lugar el beso, éste "no solamente no tiene una connotación sexual" por su parte, "sino que objetivamente no estamos ante un acto que colme la tipicidad del artículo 178 del Código Penal --que contempla el delito de agresión sexual--, pues en términos de adecuación objetiva ese beso no lesionó el bien jurídico protegido en ese delito".

No tuvo nada que ver en las presiones a la jugadora

Rubiales ha defendido ante el juez que no vulneró la libertad sexual de Hermoso, además que entiende que tampoco existen indicios de que tuviera "ningún tipo de intervención, ni directa ni indirecta" en las presiones que la jugadora dice haber recibido por parte del director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, y el director deportivo de la Selección masculina, Albert Luque.

En el comunicado, aprovechó para mencionar lo que ya había defendido ante el juez en la sede judicial, lugar en el que menciono que el beso fue una "muestra de afecto" que se produjo de forma "natural", a la luz de "millones de ojos" y que fue "con consentimiento".

"Sí le pregunté antes ¿cómo no le voy a respetar?", respondió a la pregunta de si consideraba que había respetado a la jugadora al besarla en la boca, para luego apuntar que Hermoso tras ese episodio "se fue muerta de risa" y dándole "dos cachetes en el costado".

Ahora, el expresidente de la RFEF insiste en su versión y pide el archivo de la causa, una petición que tiene lugar después de que el pasado 2 de enero Hermoso ratificara ante el juez que el beso que le propinó Rubiales no fue consentido y que sí se sintió coaccionada.