LaLiga: Estrella del Barcelona critica fuertemente al equipo tras la victoria agónica contra Celta (+Declaraciones)

El Fútbol Club Barcelona derrotó al Celta de Vigo por un resultado final de 2 goles a uno en la jornada número 25 de la Liga EA Sports 2023-2024, en un partido donde los azulgranas marcaron el segundo tanto en los últimos instantes de partido por un penal que se tuvo que repetir por el adelantamiento del arquero, Vicente Guaita.

Tras esto, el entrenador Xavi Hernández, en la rueda de prensa posterior a la victoria, se mostró muy satisfecho por el rendimiento de su equipo y aseguró que una de las razones por la que decidió anunciar su salida era para levantar el nivel de sus futbolistas en lo que resta de temporada, "Hemos jugado bien, hasta el último tercio. Nos ha faltado el pase definitivo, el último pase. Hemos estado bien posicionados, bien en las pérdidas. Nos han generado poco. Hemos dominado".

Asimismo, añadió que, "Ellos (el Celta) han hecho un trabajo brutal, a nivel defensivo. Es un triunfo agónico, pero es bienvenido. Hay actitud y compromiso. Tomé la decisión de irme para esto: 10 puntos de 12. Hoy nos ha costado. Pero el equipo está bien. Estoy contento por el paso adelante y por los tres puntos que son oro".

Sin embargo, una de las principales figuras del conjunto catalán, el mediocampista español, Pedri González, no estuvo de acuerdo con la lectura del partido de su dirigente, expresando que no le gustó el juego que realizaron, “Ha sido una victoria sufrida, en un campo muy difícil. Hay que hacer autocrítica porque creo que no hemos hecho una buena segunda parte, hemos salido dormidos. Tenemos que mejorar mucho, pero lo importante era sumar los tres puntos”.

Cabe destacar, que el Barcelona se encuentra en la tercera posición del campeonato liguero con un total de 54 puntos y su próximo compromiso será ante el Napoli por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, por lo que, deberán mejorar mucho a nivel defensivo si quieren clasificar a la siguiente ronda del torneo.