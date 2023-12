¡La noche perfecta! Kylian Mbappé celebra por partida triple en el encuentro ante Metz (+Detalles)

El subcampeón del mundo, Kylian Mbappé, se despide de este año 2023 por todo lo alto, luego de ser la principal figura del partido entre París Saint-Germain contra Metz por la jornada 17 de la Ligue 1.

Y es que, el extremo francés consiguió anotar un doblete el día de su cumpleaños, un dato que refuerza más su posición como pichichi de la competición liguera, con un total de 18 goles y 2 asistencias en 16 partidos disputados, siendo sin ningún tipo de dudas, la máxima referencia del conjunto parisino para la segunda parte de la temporada.

Además de esto, "Kiki" igualó a Harry Kane, como el futbolista con más tantos facturados en lo que va de 2023, tras llegar a 52 goles, una marca que sólo puede ser superada por Cristiano Ronaldo o Erling Haaland de anotar tres goles, puesto que, ambos actualmente tienen 50 anotaciones y a diferencia del francés y del inglés, aún deben jugar tres compromisos más antes de que finalice el año.

Pero, aunque dichos jugadores logren superarlo, no se puede omitir, el increíble curso que tuvo el siete del PSG, consolidándose como uno de los mejores futbolistas del mundo. No obstante, las buenas noticias no se detuvieron ahí, debido a que, el entrenador español, Luis Enrique, le dio la oportunidad a su hermano de sólo 16 años de edad, Ethan Mbappé, de debutar con el combinado "Les Parisiens", logrando compartir cancha con Kylian durante los últimos cinco minutos de partido, completando así, una noche perfecta para la familia "Mbappé".

Por otro lado, este tipo de actuaciones son las que esperanzan cada vez más a la directiva del club, a que la estrella de Francia, pueda renovar con el equipo al final de temporada y evitar que equipos como el Real Madrid o Liverpool, lo incorporen de forma gratuita en el verano de 2024.