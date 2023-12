¿Rumbo Madrid? Estos son los motivos de la tensa relación entre Kylian Mbappé y Luis Enrique en el PSG (+Detalles)

La ventana de transferencias de invierno está a pocos días de levantar el telón, puesto que el próximo 1 de enero del 2024 todos los equipos comenzarán a negociar y buscar refuerzos para sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada. Kylian Mbappé parte como el gran protagonista para un nuevo mercado de transferencias, puesto que en menos de dos semanas tendrá la posibilidad de negociar con cualquier club del mundo libremente.

La negativa del jugador francés de ampliar su estadía con el combinado parisino hasta finales de la temporada 2025, aunado a los malos resultados que ha conseguido el Paris Saint-Germain en sus últimos encuentros en todas las competiciones, ha creado un ambiente de tensión dentro del vestuario del equipo, sobre todo entre Luis Enrique, director técnico del club, y Kylian Mbappé.

El pasado miércoles 13 de diciembre se vivió el primer encontronazo entre el del Bondy y el asturiano. Los dirigidos por Luis Enrique visitaron al Borussia Dortmund por la última jornada de la UEFA Champions League. En los últimos minutos del segundo tiempo Luis Enrique ordenó a sus jugadores a bajar las revoluciones para aguantar el resultado y la clasificación, situación que incomodó a Mbappé que no paró de pedir el balón en ataque.

En unas imágenes, se pudo ver a Mbappé cabizbajo. Cuando Luis Enrique se acercó para darle la mano, levantó la cabeza, hizo un gesto de negación, mostrándole su sentir, y dejándole claro solo con una mirada que no estaba contento.

De igual manera, el pasado domingo 17 de diciembre, en el enfrentamiento entre el PSG y el Lille por la 16° jornada de la “Ligue 1”, supuso un nuevo capítulo en los episodios de molestia de Mbappé con el conjunto de la capital francesa. El Paris Saint-Germain igualó 1-1 ante el Lille con un gol de Kylian Mbappé desde el manchón penal, lo que ocasionó gestos de desaprobación en el artillero.

Declaraciones de Luis Enrique

El entrenador del PSG atendió a los medios de comunicación previo al encuentro ante el Metz correspondiente a la jornada 17 de la Ligue 1. El técnico asturiano selló las dudas sobre el sorteo de la Champions League, la actualidad del club parisino y sobre su relación con Kylian Mbappé.

”Como siempre, una relación perfecta. No somos pareja, pero es casi porque él no quiere. No sé por qué me hacen esta pregunta, estoy muy unido a la mayoría de mis jugadores. Con Kylian siempre hemos estado muy unidos. Siempre hace bromas y se ríe. A mí también me gusta reírme. Tenemos muy buena relación con el resto de los jugadores. Espero verle el mayor tiempo posible en el PSG”, aseveró.