La Guardia Civil Española revive el Caso Negreira y deja muy mal parado al Barcelona

La felicidad del FC Barcelona por haber cerrado el mercado de fichajes por todo lo alto se ve empañada, esto debido a un informe filtrado en el que se revela que la Guardia Civil considera como irregulares algunas acciones en el lapso de tiempo en el que los culés y Negreira "trabajaron de la mano".

Como ya es sabido por muchos, en España se abrió una investigación después de que la Agencia Tributaria de ese país encontrara que el Barcelona realizó pagos no declarados de hasta 7,5 millones de euros a Enriquez Negreira, quien fuera el Vicepresidente del Comité de Árbitros de la liga española durante 1994 y 2018. Un caso que parecía cerrado pero que aún da mucha tela que cortar.

Los medios en España se han hecho eco de un supuesto informe de la Guardia Civil que ha filtrado el diario El mundo y en el que la guardia civil concluye que hubo un "funcionamiento irregular del comité de árbitros" y que "no siempre pudo haber sido imparcial" durante la época en la que se acusa al Barça de haber pagado al vicepresidente del comité.

Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, no dudó en defender la imagen del club durante la rueda de prensa previa al juego contra el Osasuna: "Ya lo he dicho muchas veces. En 17 años en el primer equipo y ahora como entrenador nunca me he sentido beneficiado. Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil".