James Rodríguez se sincera sobre su llegada al Real Madrid: “Quiero la gloria” (+Declaraciones)

Luego de casi 10 años de la llegada de James Rodríguez al Real Madrid, el futbolista colombiano recordó el comienzo de una de las etapas más prolíficas en su carrera deportiva. El ex jugador del Mónaco llegó al combinado merengue por 75 millones de euros, luego de su gran actuación en la Copa del Mundo de Brasil 2014, que le bastó para consagrarse como el máximo goleador de la competición.

El internacional con la selección colombiana se sincero en un directo de Twitch en el canal de “Pelicanger”, uno de los streamers más famosos de Colombia, sobre su llegada a la “Casa Blanca” y su negociación con Florentino Pérez. James confesó que equipos como el Paris Saint-Germain y el Manchester City le habían ofrecido un contrato con un monto más significativo que el combinado español.

Sin embargo, Rodríguez decidió unirse a las filas del Real Madrid por una sencilla razón, “la gloria”. "A mí me querían el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Real Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada”, mencionó el colombiano.

De igual manera, James comentó que el presidente del conjunto merengue, Florentino Pérez, lo llamó para convencerlo en tomar la decisión de llegar a la capital española. “Florentino Pérez me llamó y me dijo para convencerme: "¿Qué quieres, dinero o gloria?" y después yo le contesté que lo que quería era la gloria. Él me respondió: "Buenos, pues está hecho", finalizó James.

Etapa de altibajos en España

El mediocampista colombiano disputó tres temporadas en la “Casa Blanca”, en las que participó en 125 partidos en todas las competiciones, anotando 37 goles y repartiendo 42 asistencias. "Yo creo que las tres temporadas estuve bien, metí muchos goles, solo que la primera fue muy buena", explicó el jugador del Sao Paulo de Brasil.

James disputó 46 partidos en su primera temporada con el club español, en los que anotó 17 goles y repartió 18 asistencias, números que le acompañaron para ganarse un lugar en el mejor equipo de la temporada de la máxima división del fútbol español. “Tenía tres compañeros que metían cuarenta goles cada uno y me dejaban un gol. Eran Bale, Karim y Cristiano que metía 65 goles por año", recordó el futbolista.