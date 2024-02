James Rodríguez es fuertemente criticado por esta leyenda del Barcelona (+Declaraciones)

Uno de los jugadores que más exitosos de la historia de Colombia, James Rodríguez, actualmente no vive un buen momento en su carrera deportiva, puesto que, está intentado salir del São Paulo Futebol Clube debido a las pocas oportunidades que su entrenador, Thiago Carpini, le ha ofrecido y a diversos inconvenientes con la directiva del club.

Ante esta situación, el ex futbolista y leyenda del Fútbol Club Barcelona, Rivaldo, dejó unas declaraciones bastantes polémicas sobre la mentalidad del mediocampista colombiano, "James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser, no puede vivir en el pasado, tiene que vivir el presente".

Asimismo, expresó que el ex jugador del Real Madrid y Bayern Múnich aún tiene mucha calidad para jugar en cualquier equipo del mundo, "James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club. Todavía tiene edad para jugar, puede, todavía hace muchas cosas buenas en el fútbol".

Sin embargo, volvió a recalcar que el talentoso centrocampista debe mejorar su manera de pensar para volver al nivel que mostró en el fútbol europeo, "James tiene que quererlo, tiene que decirse a sí mismo: 'Quiero jugar, voy a ser ese gran jugador que la gente vio en el Real Madrid, en Colombia, y voy a demostrar que tengo la capacidad'".

En cuanto a su realidad con el combinado brasileño, manifestó que no sabe exactamente que pasó entre James y el club, "No sé qué pasó en São Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener, si las tuvo o no. Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido. Pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Ciertamente, no jugó 14 completos... Se debe saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estaba 100% listo para jugar".

Por último, añadió que su posible salida, le da la oportunidad de demostrar su calidad en otro equipo, "Ahora, con su partida, puede ser ese gran jugador que siempre fue. Así que, si quiere, tiene edad para jugar 4 o 5 años tranquilamente".