¡Insólito! Este era el humillante apodo que el Cholo Simeone le puso a Lionel Messi (+Detalles)

Filipe Luis ha sido noticia últimamente, la última vez por disculparse con Ángel Di María por hablar de su mujer, distrayéndole en un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid hace más de 10 años. Ahora, el brasileño vuelve a ser noticia por haber revelado el apodo que le puso su antiguo entrenador, Diego Simeone, al mercurial argentino Lionel Messi cuando jugaban contra el Barcelona.

El lateral izquierdo brasilero, comentó en un episodio de “Charla Podcast” todo lo que vivió en su etapa en el Atlético de Madrid. Filipe Luis jugó en el combinado colchonero entre 2010 y 2014 y luego entre 2015 y 2019, etapas en las que tuvo como director técnico al argentino Diego Simeone.

Asimismo, el ex futbolista brasilero explicó que el estratega argentino le tenía un sobrenombre a Lionel Messi para que sus jugadores no le tuvieran miedo cada vez que medían fuerzas ante el Fútbol Club Barcelona.

¿Cuál era el apodo?

“Antes de los partidos ante el Barça, Simeone nunca utilizaba el nombre de Messi... Siempre le llamaba ‘el enano’ para que cuando estuviéramos delante de él no le tuviéramos miedo”, comenzó Filipe.

“Es el mejor jugador contra el que he jugado. Me concentré mucho en marcarle, lo veía. Yo lo veía. Creo que vi prácticamente todos los partidos de Messi desde 2006 hasta 2016. No sé, prácticamente todos porque me divertía. Si ves los vídeos, se enfrentaba a ocho jugadores, se quedaba entre líneas, le daba la vuelta al balón, se enfrentaba a todos. Todo un espectáculo. Y jugar contra él fue una gran motivación para mí, porque no quería cambiar de camiseta. Quería que no hiciera nada. Quería salir del campo y decir: ‘Has anulado a Messi, eras el hombre’. Así que iba con un cuchillo entre los dientes y me ensuciaba todo lo que podía. Si tenía que pisarle, darle un codazo, lo que tuviera que hacer”, continuó diciendo sobre el argentino.

A pesar de esta táctica de Simeone, no pudo detener a Messi, ya que en 43 partidos contra el Atlético, Messi logró 32 goles y nueve asistencias en todas las competiciones, con 26 goles en sólo 30 partidos de liga.

“Hay entrenadores que ponen un jugador para vigilar a Messi, otros ponen dos o tres jugadores. En el Atleti, Simeone ponía a cuatro jugadores para vigilarlo sólo a él. Y cuando marcaba gol, ¿de quién era la culpa? De nadie. Todos habíamos hecho bien nuestro trabajo, pero era Messi”, remató el brasileño.