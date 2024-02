¡Exclusiva! Barcelona no tiene idea de quién puede suplir a Xavi

Los responsables del Fútbol Club Barcelona siguen esperando que decisión tomé Xavi Hernández a final de temporada, puesto que, todos en el equipo están intentando que cambie de opinión y se quede en el banquillo muchos años más.

Sobre este tema, habló el director deportivo de los azulgranas, Deco, en el programa español “Tot Costa” y explicó cuál es la idea actual del club para reemplazar al técnico de 44 años, “No lo estamos buscando. La temporada no se ha acabado. Queda mucho por delante. El equipo tiene un ciclo por delante: jóvenes, gente que quiere seguir... Hay muchas cosas aún por hacer esta temporada. No está acabada. Hay cosas por delante, antes de buscar el entrenador”.

Asimismo, mandó un mensaje de tranquilidad a la afición, asegurando que la planificación de la siguiente campaña no cambiará por el entrenador, “La planificación no cambia por el entrenador. Primero, queremos estar en la Champions el año que viene, pasar este curso de los octavos, ganar LaLiga... En el fútbol, pueden pasar muchas cosas en un mes o dos meses. Hay mucho tiempo por delante. Pero se analizan perfiles. Aún no está clara la temporada, cuando esté más clara ya lo veremos".

Por otro lado, Deco afirmó que le encantaría contar con Xavi para el futuro del combinado blaugrana, sin embargo, hay que respetar su decisión, “Me gustaría que siguiera. Se le renovó porque el proyecto era a más largo plazo. No quería que anunciara esto. Quería que estuviera más años y lucháramos juntos en el proyecto. Pero él tiene cosas personales, sus motivos... Pero por ser Xavi, por lo que representa y por su idea, lo aceptamos".

Por último, el ex mediocampista de la Selección de Portugal, confesó la dificultad de encontrar un perfil para dirigir al Barça en la actualidad, “El nombre dependerá de varias cosas: no hay tantos entrenadores de nivel en el mercado. La mayoría tienen contrato. No hay muchos disponibles. Pero habrá movimientos. Cuando llegue el momento, tomaremos la decisión correcta. La mayoría quieren estar aquí y esto no va a cambiar”.