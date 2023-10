Estos jugadores del Real Madrid muestran su descontento con Ancelotti

Este inicio de campaña del Real Madrid está siendo bastante prometedor, manteniéndose primero, tanto en la Liga y como en su grupo de Champions League. En gran parte, gracias al gran rendimiento de su fichaje estrella, Jude Bellingham. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el equipo merengue, debido a que el cambio de sistema y las constantes lesiones de esta temporada, han obligado a Carlo Ancelotti a colocar a varios jugadores fuera de su posición ideal.

Decisión que no ha gustado nada a los tres futbolistas involucrados, aprovechando cada rueda de prensa o convocatoria con sus respectivas selecciones, para mostrar su incomodidad y malestar con el puesto que están ocupando en el once inicial.

El primero de ellos, es Eduardo Camavinga, que ya es no es una sorpresa, puesto que, el entrenador italiano lo utilizó de lateral izquierdo en varias ocasiones la pasada temporada. Y a pesar de haber asegurado de que solo jugaría allí en "casos de emergencia", la realidad es que ya es un fijo en esa posición.

Por otro lado, tenemos al extremo brasileño, Rodrygo Goes, quien sin dudas, es el más perjudicado de los tres. Esto se puede evidenciar, por el nivel que está mostrando en este final de año, produciendo 1 gol y 1 asistencia en 11 partidos jugados como delantero centro. "Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo".

Y para finalizar, está el mediocampista defensivo, Aurélien Tchouaméni, quien fue el último experimento de Ancelotti antes de la fecha FIFA, colocándolo de central en el último encuentro frente a Osasuna, debido a la ausencia de Nacho (sancionado) y Alaba (por lesión). “Tuve una actuación bastante buena, pero me divierto más en el medio”, mencionó el francés en la rueda de prensa previa al juego contra Países Bajos.