¡Emotivo gesto! Xavi Hernández toma esta decisión en el Barcelona (+Video)

El Fútbol Club Barcelona aún sigue muy tocado por el sorpresivo anuncio de Xavi Hernández, donde confiesa que dejará el banquillo culé al finalizar la temporada, asegurando que será la mejor decisión para el club.

Desde entonces, en todas las ruedas de prensa el entrenador español, ha tenido que responder varias preguntas sobre su futuro y si el equipo azulgrana gana la UEFA Champions League cambiaría de opinión, pero Xavi en cada respuesta manifiesta que no importa lo que pase, en junio se irá del Barça.

Ahora bien, en la conferencia de prensa previa al juego contra Celta de Vigo por la jornada 25 de la Liga EA Sports 2023-2024, el estratega catalán, dio a conocer el increíble gesto que tendrá con la directiva en esta temporada, “Siempre he priorizado al Barça. Siempre he querido estar en el Barça. Puse dinero de mi bolsillo para entrenar aquí. Con 18 años, no escuché la oferta del Milán... no es un esfuerzo. Lo siento así y por eso me voy. Le dije al presidente de Barcelona que mi último año de contrato no hacía falta cobrarlo y que le sirviera para el siguiente entrenador”.

Asimismo, expresó que siente mucha motivación y tristeza por irse del conjunto blaugrana, pero que seguirá dando todo hasta que llegué el momento de irse, “Por un lado, disfruto más tras mi anuncio, pero por otro es una sensación de tristeza porque me voy del club de mi vida. Creo que se valora ahora más mi trabajo. Creo que hay cosas positivas. Estoy motivado, más si cabe, para hacer las cosas bien. El Barça es una institución que siento. Me dejaré la piel para que esto funcione. Estoy bien”.

Por último, el técnico de 44 años hizo un llamado de unión a toda la afición en lo que resta de campaña y más ahora, que las cosas no están saliendo de la mejor manera, “La afición es consciente de la situación y hemos ganado dos títulos y nos quedan por competir. La gente me da ánimos. La gente me corea, en Montjuïc. Mi etapa será positiva. Más allá del legado de futbolistas, hay dos títulos... ha sido un placer ir al Camp Nou y a Montjuïc. Le pido que apoyen al equipo".