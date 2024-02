¡No se toca! Xavi Hernández envía este aviso a los clubes que intenten fichar a este jugador (+Video)

En medio de múltiples rumores tras conocerse que Kylian Mbappé no continuará en el PSG la proxima temporada y que estos acudirían al mercado en búsqueda de tres jugadores top para encaminar su nuevo proyecto. Xavi Hernández y El Barcelona ha negado categóricamente las informaciones que apuntan a un interés del Paris Saint-Germain en el joven centrocampista Gavi. El club catalán asegura que no ha recibido ningún contacto oficial o oficioso por parte del PSG y que el jugador es "intocable" y no está en venta.

Los rumores sobre el posible interés del PSG en Gavi surgieron tras la confirmada salida de Kylian Mbappé del club francés. Según el diario L'Equipe, el PSG estaría buscando un recambio para Mbappé y Gavi sería uno de los nombres que baraja la institución, Junto con Bernardo Silva, Rafael Leao y Victo Osimhen.

Sin embargo, el Barcelona ha desmentido rotundamente estas informaciones. El club azulgrana asegura que no ha recibido ningún contacto del PSG y que Gavi es un jugador "fundamental" para el equipo.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha elogiado en numerosas ocasiones a Gavi. "Es pura pasión, pura alma. Contagia al equipo y sólo es un niño. El corazón que le pone es increíble. Gavi es un chico que nos emociona a todos. Pone alma y carácter y lo contagia. Es el corazón del equipo. Es ejemplar. Es líder innato y le sale de dentro. La rabia que le sale es espectacular No me canso de elogiarlo. No tiene techo este chico", comentó Xavi hace unas semanas.

El entorno de Gavi también ha negado cualquier interés en salir del Barcelona. El jugador, de 19 años, siempre ha manifestado su intención de seguir su trayectoria en el conjunto culé y es uno de los hombres más identificados con la entidad.

Gavi se está recuperando de una grave lesión que le ha impedido jugar en los últimos partidos del Barcelona. El jugador espera volver a la acción lo antes posible y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.

El canterano blaugrana renovó por el Barça hasta el 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Su recuperación marcha en buena forma según lo comunicado con el club y se espera que este a punto para a próxima temporada donde tendrá un rol fundamental en el nuevo proyecto del FC Barcelona junto con su nuevo director técnico.