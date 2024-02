¡Sin margen de error! Así valora Xavi Hernández la plantilla del FC Barcelona (+Video)

El Barcelona afronta una semana crucial con dos partidos importantes: el primero, este sábado ante el Celta de Vigo en Balaídos, y el segundo, la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Nápoles en Italia.

El técnico azulgrana, Xavi Hernández, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del equipo. Xavi ha reconocido que el equipo debe mejorar su rendimiento: "En algunos partidos no hemos dominado, en otros no hemos sido contundentes en las dos áreas... Tenemos que dar un paso adelante todos para competir de la mejor manera posible lo que queda de temporada".

El Barcelona se enfrenta a un Celta de Vigo que, según Xavi, "es uno de los mejores equipos trabajados tácticamente de la Liga. Benítez es muy metódico y el Celta merece más puntos de los que tiene. Es una salida muy complicada, aunque las cosas nos están saliendo mejor lejos de nuestro estadio".

Pese a la importancia del partido ante el Celta, Xavi ha insistido en que el equipo no debe pensar en el Nápoles: "La alineación de mañana no tendrá influencia para el partido de Champions, vamos paso a paso. No pensamos en el Nápoles, hay tiempo para ello todavía".

A pesar de la irregularidad del equipo, Xavi se mantiene optimista: "Estoy motivado y sigo creyendo que podemos acabar muy bien la temporada. Ya hemos fallado suficiente, se trata de no hacerlo más. No dependemos de nosotros mismos, pero hay que seguir".

El técnico azulgrana también ha hablado sobre su futuro: "No temo por un posible cese. Mi percepción es positiva siempre, si no, ya no estaría aquí. Creo y quiero pensar que ahora se verá la reacción del equipo. El compromiso e implicación de los jugadores me emociona. Estamos muy unidos para competir hasta donde nos llegue".

La defensa, un punto a mejorar

Xavi ha reconocido que el equipo ha empeorado en defensa: "Hemos concedido muchos goles y fallos en defensa, en la presión. No estamos en el mismo nivel que la temporada pasada. Es uno de los puntos claves por los que no estamos compitiendo al mismo nivel que el año pasado".

El entrenador también destacó la importancia de Frenkie en el equipo y su adaptación al estilo de juego del club: "Frenkie es un jugador versátil, con mucha calidad y capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el campo. Ha demostrado su valía en varios partidos y su compromiso con el equipo es innegable". En cuanto a su futuro, el técnico dejó claro que no hay conversaciones sobre una posible salida de Frenkie: "En este momento, lo único en lo que pensamos es en seguir compitiendo y mejorar como equipo. Frenkie es un jugador clave para nosotros y no estamos contemplando su salida en absoluto", finalizó.