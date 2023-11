Eliminatorias: Leonardo Campana se siente seguro para el partido ante la Vinotinto (+Declaraciones)

Este jueves 16 de noviembre regresa la acción de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con los encuentros correspondientes a la quinta jornada del premundial. La Selección de Ecuador visitará a su similar de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, en el que será uno de los primeros duelos de la jornada de este jueves.

Félix Sánchez Bas, estratega de la delegación ecuatoriana, presentó su lista de jugadores quienes defenderán la elástica “Tricolor” en la venidera doble fecha de Eliminatorias, en la que visitarán a la Vinotinto este jueves 16 de noviembre en el Estadio Monumental de Maturín, y recibirán a su similar de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado el próximo martes 21 de noviembre.

Sin embargo, el entrenador español tuvo que realizar algunos cambios en la convocatoria, puesto que varios de sus jugadores sufrieron percances musculares con sus clubes, previo a la doble fecha del premundial. Uno de ellos, y capaz el más delicado, es Enner Valencia, goleador histórico de la Selección ecuatoriana quien se lesionó en la derrota 3-0 de su club ante Palmeiras el pasado sábado 11 de noviembre.

De esta manera, el compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, Leonardo Campana, fue el reemplazo de última hora de Enner Valencia en la convocatoria de Sánchez Bas. De esta manera, el artillero de “las Garzas” es quien se encuentra en el podio para comenzar el encuentro de este jueves ante Venezuela.

Leonardo Campana y la “Tri”

Antes de viajar a territorio venezolano el pasado miércoles 15 de noviembre, Campana aprovechó para atender a los medios de comunicación ecuatorianos en los que comentó cómo se sentía tras su primera convocatoria con la Selección en las recientes Eliminatorias, y la posibilidad de disputar algunos minutos ante la Vinotinto.

“Me siento física y mentalmente preparado. Soy un jugador completamente diferente, más maduro, así que creo y espero que este sea mi momento para ganarme un puesto y, como siempre lo he dicho, lo más importante es que gane la Selección”, mencionó el delantero de 23 años.

Asimismo, “Leo” comentó que sería increíble salir de titular en el encuentro de este jueves, pero todavía no están las alineaciones confirmadas. “Sea que me toque estar o no, estaré. Muy feliz porque se que me va a llegar el momento de entrar en caso de que esté en la banca, y si me toca jugar se que estoy completamente listo y vamos a hacer un gran partido”, finalizó.

Ecuador y Venezuela medirán fuerzas este jueves a las 18:00 hora de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.