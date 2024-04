¿El principal responsable? Las decisiones claves de Ancelotti para el éxito del Real Madrid

El Real Madrid está a un paso de completar una temporada histórica y todos los aficionados merengues se encuentran muy ilusionados por la resolución que pueda tener dicho curso, de consagrarse campeones de la UEFA Champions League y de la Liga EA Sports.

Un doblete que quedará guardado en la historia del club, al que además hay que sumar la Supercopa de España obtenida en el pasado mes de enero, cuando derrotaron al Atlético de Madrid y al Barcelona en su lucha por el campeonato.

Ahora bien, muchos han intentado al principal responsable de la presente campaña, nombrando al presidente del club, Florentino Pérez; al gran nivel de futbolistas como Vinícius Júnior, Jude Bellingham o Antonio Rüdiger; e incluso, la mística de la "Casa Blanca".

Sin embargo, no se puede omitir la figura del entrenador Carlo Ancelotti, el cual tiene una gran influencia en vestuario y en la confianza que le ofrece a sus jugadores para que alcancen su máximo rendimiento, independientemente de la posición que deban ocupar en el campo (algunos jugando constantemente en posiciones que nunca disputaron).

Saber sobreponerse a las adversidades

A lo largo de la temporada, el Real Madrid sufrió diversas bajas importantes como Thibaut Courtois, Éder Militão o David Alaba, tres jugadores indispensables en el once merengue. Pero a pesar de ello, el equipo nunca se vino abajo y demostró contar con un plantel bastante competitivo.

Ancelotti, confió en su plantilla y con las múltiples ausencias, no se preocupó. Ese factor fue clave para piezas como Andriy Lunin o Antonio Rüdiger, mostraran su mejor versión, dejando boquiabiertos a todos los aficionados blancos.

Adaptarse a jugar sin nueve

Una de las salidas más dolorosas del pasado mercado de fichajes, fue la del ariete francés, Karim Benzema, quien decidió irse a la Saudí Pro League y cerrar una etapa dorada en el conjunto español. Ante esto, los simpatizantes del club creían que llegaría un reemplazo a la altura del "Gato", quedando muy preocupados por no tener un nueve referencia.

No obstante, dicha preocupación quedó en el olvido tras el increíble estado de forma de Jude Bellingham, el cual demostró una enorme capacidad goleadora a pesar de ser centrocampista. El estratega italiano supo explotar al ex medio del Borussia Dortmund, cambiando la alineación a un 4-4-2 en rombo para colocarlo como falso nueve o mediapunta, por detrás, de Vinícius y Rodrygo Goes.

Las rotaciones

Por último, hay que hablar del manejo de Ancelotti de todas sus piezas. Jugadores como Joselu, Lucas Vázquez, Brahim o Fran García con el pasar de los partidos, consiguieron ganarse un puesto en la rotación del equipo, jugando casi todos los encuentros (algunos como titular y otros entrenando desde el banquillo), una regularidad que ayudó a que dieran un buen nivel y a su vez, permitir que los más habituales descansaran.