¡Mensaje al Manchester City! Usain Bolt agradeció a Jude Bellingham por esta gesta (+Video)

Este lunes 22 de abril se celebraron los Premios Laureus 2024, donde el mediocampista inglés, Jude Bellingham, terminó consagrándose con el "Deportista Revelación del Año 2023", gracias a su enorme actuación con el Borussia Dortmund y a su increíble impacto con el Real Madrid.

Ante esto, el fichaje estrella de la "Casa Blanca" habló en la zona mixta para dar sus sensaciones del reconocimiento y de cómo se siente en la capital de España, "Buff... verme aquí, entre tantos enormes atletas, todos de tantas modalidades diferentes, es algo absolutamente increíble. Esta nominación es muy especial y, en cuanto a esta temporada, nos quedan muchas cosas por delante”.

Cabe destacar, que antes de finalizar la entrevista se unió el ex atleta jamaicano, Usain Bolt, quien felicitó al joven centrocampista por el premio y por haber eliminado al Manchester City de la UEFA Champions League, "Ha demostrado ser uno de los nuevos grandes talentos y está conquistando el mundo entero. Ha llegado a Madrid cargado de energía y un talento especial. Va a lograr muchos trofeos, muchos éxitos en mucho tiempo. ¿Si vi estos últimos dos partidos? ¡Claro! ¡Increíbles! Me alegré mucho en Champions, porque no queríamos otro Triplete del City".

De esta misma forma, aseguró que Bellingham con su actuación ante el Barcelona, demostró ser el mejor de la temporada, "El Clásico fue espectacular, una nueva demostración de que Bellingham es el mejor. Le he visto hacer muy grandes en muy poco tiempo, lo que demuestra que posee un talento descomunal”.

Por otro lado, en lo que va de campaña acumula grandes números en su primer curso con los merengues, anotando 21 goles y ofreciendo 10 asistencias en 36 partidos disputados hasta ahora. Estadísticas que lo posicionan como el máximo goleador del Madrid en la presente campaña, superando a Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.