Arabia Saudita: La pesadilla de Karim Benzema (+Detalles)

Para algunos jugadores la Liga de Arabia Saudita era una oportunidad para ayudar a crecer la competición y con el tiempo convertirla en una de las mejores del mundo; pero para otros su aventura en el fútbol árabe ha sido una completa pesadilla, como es el caso de Karim Benzema.

El experimentado delantero de 36 años decidió marcharse del Real Madrid en el mercado de fichajes del 2023, culminando una etapa gloriosa para él, en donde ganó un total de 25 títulos (el que más tiene con la "Casa Blanca") y donde se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del club con 238 tantos.

Tras conseguir este gran historial, el "gato" se marchó de la capital española para comenzar una nueva etapa como jugador profesional, aceptando la oferta del Ittihad FC, equipo al que llegaría como una leyenda del fútbol.

Sin embargo, luego de varios meses en las diferentes competencias de Arabia, Benzema sigue sin adaptarse al equipo y los aficionados comenzaron a criticar fuertemente su bajo rendimiento desde que firmó con los "Tigres".

Fue tanta la presión impuesta hacia el atacante francés, que cerró sus redes sociales y se ausentó a varios entrenamientos, obligando al estratega argentino, Marcelo Gallardo, a dar explicaciones en las ruedas de prensas.

¿Qué pasa con Benzema?

Por otro lado, en su regreso a la dinámica del equipo, volvió a ser titular indiscutible pero en la derrota de la final de la Supercopa contra Al-Hilal, el ex entrenador de River Plate tomó la decisión de colocar a Benzema en la banda izquierda, algo que el hermano del jugador no aceptó y criticó en redes sociales, "¿Ahora juegas con Karim por la izquierda? ¡Esto es un crimen! No tiene sentido. Hay que respetar el fútbol”.

Cabe destacar, que en lo que va de temporada la leyenda del Real Madrid, acumula 27 partidos disputados, en los cuales consiguió anotar trece goles y ofrecer ocho asistencias, números muy alejados a los que consiguió en su última campaña con los merengues en el año 2022, cuando superó los treinta tantos.