¿Qué le pasa a Benzema? El francés rompió el silencio sobre su actualidad en el Al Ittihad: “No puedo solo”

La temporada para el Al Ittihad y para su máxima figura, Karim Benzema, no termina de levantar vuelo en la Liga Profesional Saudí. El combinado de la capital saudí viene de igualar (0-0) ante el Al Tawoon en la última jornada de la máxima división del fútbol saudí, resultado que los catapultó a la cuarta posición de la tabla de clasificación con 47 puntos.

La pobre eficiencia ofensiva ha sido una de las principales razones por la que el actual monarca de la competición liguera no está viviendo su mejor presente. Karim Benzema, máxima figura del equipo capitalino y delantero centro de Marcelo Gallardo, no está atravesando su mejor momento en su carrera. El exjugador del Real Madrid lleva sin marcar un gol cuatro meses.

De esta manera, el atacante francés ha sido constante objetivo de críticas de parte de la afición del Al Ittihad por su bajo rendimiento en todas las competiciones. El ex jugador del Real Madrid solamente ha marcado 9 goles en la liga saudí en 20 partidos disputados en lo que va de campaña.

¿Qué dijo Karim Benzema?

Benzema ofreció una entrevista al reconocido diario árabe “Asharq al-Awsat”, en la que aclaró todas las dudas sobre su futuro y las razones de su bajo rendimiento en la actual temporada, en las que se vio decepcionado de sus propios compañeros de equipo.

"No soy el mismo Benzema del Real Madrid porque no es el mismo partido, los mismos jugadores...", asegura el galo, cuyo último gol fue el 15 de diciembre en los cuartos de final del Mundial de Clubes. "Necesito ayuda en el campo, necesito muchas cosas. No puedo ganar partidos solo", sostiene.

Asimismo, el ganador del Balón de Oro sorprendió a todos al mostrarse indiferente al ser cuestionado sobre su futuro en la competición. “¿Futuro en Al Ittihad? Veremos qué pasa, hay muchas novedades. Ahora mi objetivo es hacerlo bien aquí”, aseguró Karim Benzema.