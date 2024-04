¿El peor penalti de la historia? Si no es, se parece igualito (+Video)

A lo largo de la historia, muchos jugadores han fallado una gran cantidad de penales, demostrando la enorme dificultad que tienen dichos cobros, y también habla del valor de los futbolistas que ejecutan dicha acción.

Ahora bien, al producirse tantos fallos era inevitable que los aficionados opinen sobre los peores penaltis del último siglo y el que se produjo en el partido entre Osasuna contra Valencia podría ser considerado como el top 1.

Este cobro fue ejecutado por el delantero croata, Ante Budimir, quien tras un pequeño tropiezo, se posicionó como el penal peor tirado de los últimos tiempos. Además, sucedió en el momento menos oportuno, puesto que, si lo anotaba le daría un empate vital para su combinado en lo que resta de temporada.

Apoyo incondicional de sus compañeros

Al finalizar el compromiso, todas las miradas estaban en el experimentado atacante y el entrenador español, Jagoba Arrasate, salió en su defensa en la rueda de prensa postpartido, "Me ha pedido tres veces perdón ahora, pero no tengo nada que perdonar, no ha fallado ninguno se ha quedado bloqueado y es algo extraño en él, la cabeza influye".

Sin embargo, no fue el único que apoyó al futbolista tras fallar, y sus propios compañeros comentaron que "Budimir es humano". Pero no se puede negar que, este penalti pasará a la historia como uno de "los peores penaltis de la historia".